Вуличне кафе атакував смерч, що вийшов узбережжя з Чорного моря. Вихор вирвав ролети та відкинув їх на пару метрів, а також розкидав незакріплені предмети по кухні.

Очевидці встигли розбігтися, а співробітник закладу опинився осторонь. За попередніми даними, ніхто не отримав серйозних травм.

Потужні зливи накрили Краснодарський край напередодні. Місячна норма опадів випала у Сочі за дві години, затопивши вулиці міста. Про це повідомили у ГУ МНС росії по Краснодарському краю.

На території Лазарівського району Сочі випало 89 мм опадів. В результаті підтопленими виявилися сім прибудинкових територій біля приватних домоволодінь, два багатоквартирні житлові будинки та підвальне приміщення.

У місті продовжує діяти штормове попередження. Місцеві жителі та гості курорту публікують у соцмережах кадри затоплених вулиць. У деяких місцях вони важко можуть перейти дорогу, оскільки рівень води доходить до колін.