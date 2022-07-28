Дружина президента, перша леді України Олена Зеленська, яка у мирному житті дуже непублічна та потайлива, під час війни займається своїм "фронтом". За словами Зеленської, перші леді не можуть впливати на політичні рішення, проте вони мають емоційний вплив. Про це вона розповіла у коментарях ВВС.

Олена Зеленська зазначила, що з 24 лютого, коли почалося російське вторгнення в Україну, всі громадяни живуть у постійному стресі, і багато хто потребує психологічної допомоги. "Ми живемо у постійному стресі з 24 лютого, і він не послаблюється. Нам потрібна допомога експертів, і тому ми звернулися до ВООЗ, яка допомагає нам із психологічною допомогою", - зазначила вона.

Також перша леді прокоментувала своє інтерв'ю та фотосесію, які з'явилися на сторінках видання Vogue та наробили багато галасу у соцмережах. За словами Зеленської, це був цікавий досвід для неї.

"Мільйони людей читають Vogue, і поговорити з ними безпосередньо було моїм обов'язком. І це був цікавий досвід. У мирному житті я не звикла до уваги. Усі воюють на своєму фронті, і це робота, і я маю цю роботу виконувати", - завила. дружина президента.

Крім того, вона додала, що дуже важливо підтримувати економіку та зберігати "якусь форму нормальності", розвиватися навіть у тих умовах, які є зараз.

"Країна має вижити, країна має зберегти якусь форму нормальності. Навіть солдати кажуть своїм друзям піти випити кави, подивитися фільм, насолодитися тим світом, який у вас є. Ми тут на передовій, щоб дати вам цей світ", - сказала Зеленська. .

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