Як повідомили у прес-центрі
Вони визнають, що росіяни влаштували масове вбивство українських військовополонених у Оленівці, заклавши вибухівку всередині будівлі з бійцями та зімітувавши обстріл.
У телефонній розмові, яку перехопила СБУ, двоє людей обговорюють те, що сталося в Оленівці. Один із них розповідає, що у казармах було 200 осіб, яких за кілька днів до цього переселили з бараків.
«Це все пи**еж, вона самі пої**ли казарми, там було 200 чоловік. Переселили якогось х*я на промзону, там типу казарми зробили, з понтом, що звідси все вивозитиметься і тут залишатиметься тільки Азов… Вікна не повилітали ніде, характерного приходу, тобто прильоту снаряда чи чогось свисту не було . Відбувалися вибухи. Дуже багато 200, 300… Це все підлаштовано, бл**ь, спеціально, зрозумів?.. Є якісь медики, які зі шпиталю, ну, які теж із нами, вони там виїхали. Загалом вони сказали: „Хлопці, вас вбивають“», — розповідає людина на записі.
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Після масового вбивства росіянами українських полонених у Оленівці Офіс генпрокурора відкрив кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, внаслідок російської провокації загинуло близько 40 людей, 130 — поранено.
Нагадаємо, росія перекидає війська у стратегічну пастку - там ЗСУ їх і поховають.
Також у Мережі показали наслідки ударів ЗСУ по Антонівському мосту.
Тим часом росіяни різко змінили риторику в Мережі та зануріли.