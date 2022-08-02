Місцеві жителі кажуть, що окупанти не намагаються допомогти та виправити ситуацію. Що не дивно.

Російські окупанти почали впроваджувати "російський світ" у тимчасово окупованому Лисичанську. Як завжди, його основа грабунок і мародерство. Крім того, у місті почали поширюватися інфекції. Про це повідомляють "Уніан" .

Зокрема, місцеві жителі розповіли, що на вулицях зруйнованого міста дедалі частіше почали з'являтися діти із нездоровою зовнішністю. Багато хто з них ходить з побілілими губами та опухлими тілами.

Люди вважають, що все це через проблеми із водою. Окупанти зруйнували водогін і не зможуть його відновити та й не хочуть особливо цього робити. Тому у місті практично немає чистої води. У Лисичанську панує антисанітарія.

У місті стоїть моторошний запах від неприбраних тіл, розбитої каналізації та сміття. Люди змушені споруджувати туалети просто у дворах багатоповерхівок. Дехто просто збирає нечистоти в пакети і викидає їх на вулиці, де й так повно неприбраного сміття.

Також російські окупанти мають списки всіх місцевих жителів, за якими вони проводять обшуки. Про свідків під час обшуків росіяни не переймаються. Навпаки: якщо ніхто за ними не спостерігає, то вони крадуть найцінніші речі. Все, що залишається, "виносять" місцеві колаборанти та помічники окупантів.

Нагадаємо, що окупанти знову рвуться в штурм на кількох напрямках.

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