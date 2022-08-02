Це створить можливість для українських сил розпочати контрнаступ.

Війська росії перекидають техніку і живу силу з північної частини Донецької області для підтримки оборонних позицій на півдні України. Через це наступ на Слов'янськ припинено.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що часткове виведення окупаційних російських військ із північної частини Донецької області позбавить ворожі сили необхідної бойової могутності у районі Слов'янська. І позбавить окупантів можливості наступати на Слов'янськ.

Як вважають американські аналітики, ймовірно, це створить можливість для українських сил розпочати контрнаступ на Ізюмському напрямі. Також захоплення росією Луганщини дозволило ЗСУ створити умови для контрнаступу в Херсонській області.

Передислокація російських військ у Запорізьку область також передбачає, що українські контрнаступи не обмежуються Херсонською областю і, ймовірно, відбуватимуться по всій південній осі.

Також зазначається, що армія росії провела безуспішні наземні штурми населених пунктів на південь і на південний схід від Бахмута. На північ від Слов'янська та в районі Сіверська російські війська не вели наступальних операцій.

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