Військовий експерт Михайло Жирохов в інтерв'ю виданню "Настоящее время" пояснив чому після багатьох заяв про те, що ЗСУ ось-ось перейдуть у контрнаступ у Херсонській області, українські сили все ще не рвонули вперед.

"По-перше, дуже мало є ситуацій, коли контрнаступ на конкретному напрямку оголошують заздалегідь. З військової точки зору, м'яко кажучи, це абсолютно неправильно. І існує така серйозна інформація, що контрнаступ планується зовсім на іншому напрямку. І про те, що він буде саме на херсонському напрямку – це м'яка дезінформація, яка вкинута в інформаційне поле", - вважає експерт.

На думку Жирохова, така "приманка" від ЗСУ виявилася досить дієвою.

"Зважаючи на те, що росіяни зараз стягують додаткові сили з інших напрямків і підтягують техніку, роблять якісь фортифікаційні споруди, цілком реально, що ця інформація якимось чином впливає. Вона тяжіє над російським командуванням", - заявив він.

Експерт упевнений, що ЗСУ однозначно проводитиме контрнаступ у серпні, бо це оптимальний час для ведення активних бойових дій.

"Далі йде вересень і середина жовтня. Після середини жовтня, судячи з бойових дій на Донбасі, які були з 2014 по 2021 рік, до березня практично ніякого контрнаступу бути не може, тому що польові дороги розмиваються. Це чисто погодні географічні умови, тим більше на херсонському чи криворізькому напрямках, де голий степ", - пояснив Жирохов.

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