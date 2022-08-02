Росіянка поплатилася за свою поведінку, перебуваючи та працюючи в Євросоюзі.

Про ситуацію розповідає блогер "Чорна Туфелька".

Представниця країни-агресора публічно почала висловлюватися про "русофобію", принизливо ставитися до українців та мешканців Європи. А також розповіла, як ухиляється від податків (на скринях нижче).

"Російська бабища вирішила, що вона найрозумніша, на стільки розумна, що вирішила випендритися цим у твіттері.

Результат - звільнення, ризик депортації, фінансове розслідування, можливість отримання не тільки нев**бічно величезного штрафу, але й реального терміну і як бонус - дуже пильна увага до всіх росіян, які мають хоч якийсь бізнес і мешкають в Естонії, - пише "Чорна туфелька" .

Нагадаємо, що окупанти знову рвуться в штурм на кількох напрямках.

Як повідомляла Politeka, британська розвідка повідомила про нову невдачу Чорноморського флоту рф.

Також Politeka писала, що окупанти впритул розстріляли автобус по дорозі до Кривого Рогу, що відомо про жертв.