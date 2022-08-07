Про це заявив американський дипломат, колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер у розмові з українськими жуналістами.
"Я вважаю, що ця зима буде важка для всіх: Європи, України та для росії також. Але ми будемо надавати не тільки військову допомогу, але і фінансову, гуманітарну. Для ЄС зима буде важкою через проблеми з енергоресурсами. Вони готуються до зими. Нещодавно спілкувався з представником Німеччини, велику проблему складають вартість енергоносіїв. Вони намагаються прорахувати, як пережити все", – розповів Волкер.
На його думку, війна в Україні триватиме наступного року й навесні, й влітку.
"Треба розуміти, що надважкі часи ще попереду. Але Україна зробила величезний прогрес, щоб опинитися там, де вона є зараз. Треба готуватися, що важко після зими буде, бо буде наступний етап військових дій. Війна триватиме наступного року і весною, і літом", – наголосив американський дипломат.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
"Нехило так на лівий накидали": куди окупанти у відчаї стягують сили, з'явилася карта
Нацбанк спрощує низку обмежень: кого торкнеться і що зміниться вже з сьогоднішнього дня
Війна увійде до нової фази: у британській розвідці сказали, куди перемістяться важкі бої
Кошовий з "Квартал 95" нещадно висміяв Арестовича перед військовими: "Щоб ви розуміли..."
Нагадаємо, розплата наздогнала російське командування: ліквідовано 10 генералів, у рф масові перестановки.
Крім того, Politeka.net писала, чому і на скільки днів Миколаїв буде закрито.
Також повідомлялося, що нова тактика ЗСУ створила росіянам серйозні проблеми.