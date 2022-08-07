Російські окупанти перекинули на Запорізький напрямок нові підрозділи, зараз у регіоні ситуація напружена.

Про це в ефірі "Фейгін Live" розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.

Так, у район Токмака за два дні перекинули 3-4 батальйонно-тактичні групи.

"Є думка, що вони готують наступ, з іншого боку – що готуються до оборони. Але є угруповання в районі Нової Каховки, досить серйозне. Йдеться про 10-15 БТГ. Питання, куди їх кинуть – на посилення Херсонського чи Запорізького напрямку", - заявив Арестович.

Також раніше міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що ЗСУ готуються йти в контрнаступ на півдні, у зв'язку з чим мешканців Херсонської та Запорізької областей закликають негайно евакуюватись.

"Ми готуємося йти у контрнаступ. Наша армія ще раз просить допомогти з евакуацією цивільного населення", – зазначила Верещук.

За словами віце-прем'єра, щодня фіксують виїзд 1000 – 1200 осіб із цих територій.

"Люди їдуть, і їдуть все більше. Я вдячна тим сім'ям, які насмілюються та сідають до волонтерів у транспортні засоби, використовують евакуаційні потяги та автобуси, все, що тільки можна, щоб вибратися та адаптуватися", – додала міністр.

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