Ще одна рашистка поплатилася за свою поведінку в Європі після мерзенної витівки з українками.

Чергова "ванька" в жіночому образі поплатилася за свою мерзенну поведінку в Європі. Ця особина вирвалася з "наддержави" до Європи і показала себе у всій своїй мерзенній "красі". Пранкерша ходила вулицями і чіплялася до українок із запитанням: "Чий Херсон?", а також репетувала "слава росії". Свої "геройства" путіністка транслювала в соцмережах, і це розлетілося телеграм-каналами.

Однак розплата знайшла цю росіянку дуже скоро. Її обліковий запис на Booking заблокували, а резерв на заброньоване житло в австрійському Відні скасували. Про це вона розповіла сама, витираючи соплі та скаржачись на зіпсовану відпустку. Чи це пов'язано з поведінкою класичного скріпоносця - поки не ясно.

"Можна вигнати бидло з росії, але ось росію з бидла - ніколи", - прокоментували в одному з телеграм-каналів.

Зазначимо, що вже не вперше рашисти дошкуляють українцям у європейських містах. Поводяться вони приблизно однаково – бридко, як бидло, намагаючись принизити українців, із застосуванням нецензурної лексики. І вже не раз були випадки, коли після розголосу таких ситуацій, фанатів путіна звільняли з робіт, виселяли з квартир та депортували до їхньої улюбленої "наддержави".

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