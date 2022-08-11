Під приводом захисту російськомовного населення російські загарбники мародертсвують, руйнують будинки, знищують автомобілі і, зносячи стіни, "паркують" свої танки в чужих гаражах. Окупанти обкрадають школи, аптеки та магазини. Виносять із квартир телевізори. Лише в одному районі "загадково зникли" понад 30 автомобілів.
Жителі Донбасу почали масово скаржитися до військової прокуратури Росії на безчинства з боку військових, причому потік таких звернень різко зріс з початком так званої «спецоперації», пише видання.
Ось кілька прикладів:
«Здрастуйте, хочу звернутися до вас із проханням розібратися в ситуації, звірства та мародерства з боку російських військових. Мої батьки мешкають на території ДНР, Донецька область, с. Любівка, вул. Радянська д.1, всі 8 років ми знаходимося на території, підконтрольній ДНР, ми громадяни Російської Федерації, мої дідусь та бабуся, росіяни, громадяни СРСР. Але те звірство, яке відчули мої рідні з боку російських військових, не можна приховати», - йдеться в скарзі.
За словами автора, незадовго до 9 квітня до села Любівка (Донецька область) зайшли російські формування та почали базуватися недалеко від будинку. Коли 8 квітня почався обстріл градами з їхніх позицій, родичі впали на підлогу і, перечекавши обстріл, поїхали до сусіднього хутора, щоб перечекати не спокійну обстановку.
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«Наступного дня, коли мама вранці повернулася додому, у нашому гаражі побачила звірство… великий танк, вибив наші ворота, зніс паркан із величезної плити, зніс усередину ворота величезні ангарні в гаражі, які надалі впали на машини, що стояли в гаражі, <...> вкрали запчастин та інструментів на 200 тисяч рублів, аж до того, що вони вкрали дрібницю з машини та презерватив, із брата машини, скажіть, це люди?», - розповіла мешканка.
Авторка повідомила, що росіяни ховаються за цивільними спинами, а її батьки за 8 років такого звірства не бачили.
Ще одним яскравим прикладом стало оповідання росіянки про те, як армійці пограбували будинок її покійної мами у селищі Бараниківки Луганської області "як і багато будинків у селі".
"Банда мародерів, що представилася офіцерами та солдатами "ЛНР", зайшла в наше село після 8 березня і зухвало пограбувала школу, дитячий садок, аптеку, три магазини, фермерів і, розкривши замки, зайняла два будинки на вул. Новоселів 11, кв. * ** (мій будинок) та вул.Новоселів 14, кв.*** (будинок Скрипника Геннадія Едуардовича)", – повідомила жінка.
За її словами, "ЛНРівці" жили у її будинку два тижні, а потім просто вивезли все майно – навіть іграшки та ношені речі.
"15 машин награбованого вивозилося у невідомому напрямку. Ця банда була з автоматами на військовій машині "Урал" з літерою V на борту та написом "ФОКС". Видно було, що це були професійні мародери, тому що не гребували нічим", – йдеться у скарзі.
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