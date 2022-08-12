Мама 4-річної Лізи, яка загинула під час ракетного удару по Вінниці, Ірина Дмитрієва розповіла нові подробиці

Сама жінка отримала безліч поранень того трагічного дня: у неї перелом ноги, травма черевної порожнини тощо. У тілі жінки було 17-18 осколків. Деякі з них залишилися, вони не шкодять життю. Усі інші витягли. Про це Ірина Дмитрієва повідомила в Інстаграм-сторізі.

Вона показала кадр, зроблений на лікарняному ліжку. Одну з ніг Ірини перебинтовано. У публікації жінка пояснила, що нога біля коляски на день трагедії не її.

«Біля коляски була не моя нога. Ми йшли у людному місці. Дуже багато постраждалих того дня», - розповіла вона.

Жінка подякувала медикам, які довго боролися за її життя.

"Переломання ноги, пошкоджена ліва рука, не відчуваю деяких пальців. Травма черевної порожнини. Великий уламок порвав і зачепив багато органів", - описала жінка наслідки ракетного удару по місту.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки по центру Вінниці загинули 27 людей.

У Мережі було опубліковано фото тих військових, які скоїли цей жахливий злочин.

Також повідомлялося, що маленька Ліза, яка стала однією із жертв ракетного удару, була героїнею святкового відео першої леді Олени Зеленської.