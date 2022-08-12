Секретар РНБО розповів, що росіяни готують провокації до Дня незалежності та проти Зеленського.

Російські окупанти готують провокації Дня незалежності України 24 серпня та проти президента Володимира Зеленського. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов в ефірі 24 каналу.

"Вони цим займаються постійно. Ми багато проходимо таких речей, працюємо на випередження. Також ми маємо інформацію про плани противника майже в усіх напрямках", - сказав Данилов.

За його словами, не все може опинитися під контролем української влади, але це нормально в умовах війни. При цьому секретар РНБО запевнив, що відповідні фахівці постійно працюють над тим, щоб дізнаватися про плани окупантів і давати їм гідну відсіч.

Зазначимо, раніше Олексій Данилов розповів, що ядерним шантажем навколо Запорізької атомної електростанції російські окупанти хочуть зробити "сіру зону" не лише із Запоріжжя, а й з усієї України. Він переконаний, що втілити мету цього проекту російським окупантам ніколи не вдасться, адже у їхніх планах немає опору.

Нагадаємо, "Острів росія" в Україні, в РНБО дізналися про ціль кремлівського проекту: "Рф довгий час...".

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