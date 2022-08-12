Російські окупанти готують провокації Дня незалежності України 24 серпня та проти президента Володимира Зеленського. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов в ефірі 24 каналу.
"Вони цим займаються постійно. Ми багато проходимо таких речей, працюємо на випередження. Також ми маємо інформацію про плани противника майже в усіх напрямках", - сказав Данилов.
За його словами, не все може опинитися під контролем української влади, але це нормально в умовах війни. При цьому секретар РНБО запевнив, що відповідні фахівці постійно працюють над тим, щоб дізнаватися про плани окупантів і давати їм гідну відсіч.
Зазначимо, раніше Олексій Данилов розповів, що ядерним шантажем навколо Запорізької атомної електростанції російські окупанти хочуть зробити "сіру зону" не лише із Запоріжжя, а й з усієї України. Він переконаний, що втілити мету цього проекту російським окупантам ніколи не вдасться, адже у їхніх планах немає опору.
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