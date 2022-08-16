У районі Джанкоя в окупованому Росії Криму пролунали вибухи на складі боєприпасів, детонація снарядів триває.

Так, під час виступу на камеру «голови» окупаційної влади Криму Сергія Аксьонов вибухнув один із боєприпасів. Відео поширили мережею ряд телеграм-каналів.

«Поки у нас дані про двох постраждалих, у цьому випадку один чоловік – осколкове поранення та одного стінкою придавило», - розповів Аксьонов, поспішивши запевнити, що їхнім життям нічого не загрожує.

Аксьонов не повідомив про причини «детонації боєприпасів».

Тим часом із зони події вже евакуйовано близько двох тисяч мешканців сіл Азовське та Майське Джанкойського району, вони тимчасово розміщені у школах сіл Кондратьєво, Тютюнове, Переможне.

Зазначимо, що це вже другий інцидент у Криму за останні 8 днів: 9 серпня окупований півострів охопила паніка після серії вибухів на військовому аеродромі Саки поблизу курортного селища Новофедорівка. Тоді окупаційна «влада» Криму назвала причиною вибухів «детонацію кількох авіаційних боєприпасів», побоюючись визнати удар ЗСУ по меті на півострові.

Нагадаємо, сильні вибухи прогриміли у Криму зняли поблизу, оголошено евакуацію

Також повідомлялося про розкол у лавах окупантів.

Крім того, Politeka.net писала, що ворог іде у наступ - де прямо зараз тривають жорстокі бої.