За даними синоптиків
У західних областях удень повітря прогріється до +25...+27 градусів. Дощ із грозами.
Традиційно спекотніше на Закарпатті – +29…+31 градус.
У центрі України пройдуть дощі та грози. Стовпчики термометрів покажуть від +24 до +27 градусів, на Дніпропетровщині до +29.
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На півночі дощі та грози пройдуть повсюди, окрім Чернігівської області, яка сьогодні буде єдиною в Україні, де не буде опадів.
Температура повітря становитиме від +25 до +28 градусів.
У східних регіонах також дощі та грози. На термометрах від +29 до +31 градусів. Дощі та грози не оминуть і південні області нашої країни.
Повітря прогріється до +26…+29 градусів, на Одещині – +25…+27. У Києві 18 серпня – дощі та грози. Температура повітря вдень від +26 до +28 градусів.
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Також повідомлялося, що в Мережі опублікували знімки російської авіабази у Криму до та після вибухів.
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