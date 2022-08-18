У четвер, 18 серпня, дощі з грозами не покинуть Україну, з погодою пощастить лише одному регіону.

За даними синоптиків Укргідрометцентру , волога сира погода переважатиме майже на всій території України. Очікується дощ, подекуди сильний із грозою.

У західних областях удень повітря прогріється до +25...+27 градусів. Дощ із грозами.

Традиційно спекотніше на Закарпатті – +29…+31 градус.

У центрі України пройдуть дощі та грози. Стовпчики термометрів покажуть від +24 до +27 градусів, на Дніпропетровщині до +29.

На півночі дощі та грози пройдуть повсюди, окрім Чернігівської області, яка сьогодні буде єдиною в Україні, де не буде опадів.

Температура повітря становитиме від +25 до +28 градусів.

У східних регіонах також дощі та грози. На термометрах від +29 до +31 градусів. Дощі та грози не оминуть і південні області нашої країни.

Повітря прогріється до +26…+29 градусів, на Одещині – +25…+27. У Києві 18 серпня – дощі та грози. Температура повітря вдень від +26 до +28 градусів.

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