Вранці 18 серпня зміг накрив Москву, жителі різних районів гори відчули сильний запах гару. Про це повідомляють російські
«Сьогодні дим дійшов і до центру та північної частини міста: «У метро Бутирська все в диму, зазвичай добре видно Москву-Сіті, сьогодні все в смозі», - наголошується в публікації.
Як стало відомо, дим прийшов у місто з Рязанської області, де зараз вирують лісові пожежі. Також повідомляється про те, що дим і запах гару заповнюватимуть Москву ще дві доби. Їх у російську столицю нестиме вітер.
Через смог у Москві Росспоживнагляд рекомендує використовувати маски на вулиці.
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А ще:
- тимчасово обмежити перебування дітей на ігрових майданчиках
- регулярно проводити вологе прибирання
- пити мінералку та зелений чай
- при появі задишки, кашлю або безсоння звернутися до лікаря.
Нагадаємо, військовий стан та мобілізацію продовжили – до якої дати.
Також повідомлялося, що у Генштабі видали пояснення щодо виїзду з міста без погодження з військкоматом.
У РНБО також зробили важливу заяву щодо військового обліку для жінок.