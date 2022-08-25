У війні Росії проти України, яка триває вже півроку, настав переломний момент. Російські війська почали розуміти, що вони не такі сильні і не здатні утримувати раніше захоплені українські території. Таку заяву зробив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у ефірі національного телемарафону.

За словами голови ГУР, головним індикатором того, що ситуація на фронті змінилася – вибухи бази окупантів у Криму, чого не було раніше. Росіяни почали усвідомлювати, що їхні війська та сили ППО не настільки хороші, як вони вважали. Буданов зазначає, що окупанти насправді не спроможні захистити захоплені ними території України.

"Це зовсім не друга армія світу, і навіть не четверта. І розплата прийде. Розуміння, що розплата буде, приходить до людей, коли вони особисто починають бачити та відчувати, що війна – це не десь там у якійсь частині світу , а у них. Тому переломний момент уже розпочався", – заявив Буданов.

Зазначимо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що найгірший сценарій війни Росії проти України вже позаду. Нашій армії вдалося досягти стабілізації по всій лінії фронту, нині ЗСУ – на порозі нового, контрнаступального етапу війни.

Нагадаємо, Війни в Україні не було б: Резніков назвав країну, яка розв'язала руки росії.

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