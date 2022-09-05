У неділю, 5 вересня, приватний літак Cessna, що прямував з іспанського Хереса в Кельн, розбився біля берегів Латвії. Борт мав приземлитися у Німеччині, проте продовжив політ далі. Про це повідомляє DW.

Винищувачі з Німеччини, Данії та Швеції підняли в повітря, щоб спробувати встановити візуальний контакт з екіпажем, але, за повідомленнями ВПС Данії, їхні пілоти не змогли побачити пілота і запевнили, що за штурвалом нікого не було.

Незабаром приватний лайнер почав втрачати швидкість і висоту, після чого впав у море недалеко від міста Вентспілс. ЗМІ повідомляють, що на борту було 6 людей.

Керівник шведської пошуково-рятувальної операції Ларс Антонссон повідомив, що людських останків на місці аварії наразі виявлено не було.

При цьому експерт з авіаційної безпеки Ханс Кьялль заявив, що пасажири могли знепритомніти через проблеми з тиском у салоні.

Нагадаємо, двоє чоловіків влаштували різанину, вже відомо про 10 жертв.

Також повідомлялось про трагічну загибель 17-річного хлопця, яки торкнувся російського касетного боєприпасу.

Крмі того, Politeka.net писала, що трагічне продовження отримала історія зі штурмом кафе.