Партнери України в Європі та США мають відреагувати на оголошення мобілізації у росії не лише словами, а й діями. Є п'ять кроків, які слід зробити нашим союзникам у відповідь на дії країни-агресора. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Яка має бути відповідь союзників на мобілізацію в росії? 1. Активізація "Рамштайну". 2. Вдвічі більше HIMARS і снарядів. 3. ATACMS. 4. Негайне зняття "табу" на танки/БТР. 5. Тренінгові центри для бійців. Україна захищає не лише себе, а й кордони Європи. Чи це й досі незрозуміло партнерам?", - написав Подоляк.

Нагадаємо, 21 вересня російський диктатор путін оголосив про початок "часткової мобілізації" у країні-агресорі. Після цього у низці міст росії місцеві жителі стали виходити на протести із закликами скасувати заплановану мобілізацію. Також стало відомо про масові випадки затримання протестувальників, яким потім вручали повістки.

Зазначимо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив на ядерних загрозах лаврова на Раді безпеки ООН. Глава українського МЗС закликав усі ядерні держави дати зрозуміти путіну, що світ не терпітиме його безвідповідальних заяв про можливе застосування ядерної зброї. "Цілком неприпустимі безвідповідальні заяви Путіна і Лаврова про можливе застосування ядерної зброї. Україна не піддасться. Ми закликаємо всі ядерні держави висловитися зараз і дати зрозуміти Росії, що така риторика ставить світ під загрозу і не терпітиме", - йдеться у заяві Кулеби.

Нагадаємо, Лавров дико осоромився виступом в ООН про українські території: "Захід закотив істерику...".

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