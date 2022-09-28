Крім того, окупанти також розподілили авіацію, що перебувала в Криму, по аеродромах на території росії. Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомив виданню Крим.Реалії.

“Були проведені заходи на чорноморському флоті, той персонал, який не задіяний безпосередньо і має допоміжні функції, передислокували зі штабу чф до Новоросійська. Ми не виключаємо, що окремі бойові кораблі, судна постачання будуть переміщені із Севастополя теж до Новоросійська. Щоб уникнути ударів", – заявив Скібіцький.

Представник ГУР також наголосив, що загалом угруповання окупантів на Кримському півострові не змінилося, лише відбулася передислокація авіації, розосередження її на аеродроми рф, а також було посилено протиповітряну оборону за рахунок перекидання додаткових сил і засобів ППО.

При цьому Скібіцький зазначив, що російські війська в Криму стали “ретельніше ставитися до таких понять, як терористична загроза, загроза з повітря, постійно відпрацьовують ці питання під час проведення навчань”.

За словами представника воєнної розвідки України, російська армія продовжує переміщати через Крим військову техніку, боєприпаси та особовий склад, використовуючи для цього Керченський міст, охорона якого “була посилена від початку війни, насамперед, за рахунок засобів протиповітряної оборони та особливого контррозвідувального режиму”.

Нагадаємо, мобілізовані нещодавно росіяни вже здаються в полон ЗСУ.

Однак деяким пощастило менше, і вони вже ніколи не повернуться додому.

Також повідомлялося, що на фото з космосу порівняли колону російської техніки "Київ за три дні" із чергою втікачів від мобілізації на грузинському кордоні.