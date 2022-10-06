Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов заявив, що з Росії, починаючи з першого дня оголошення мобілізації, виїхало вдвічі більше громадян, ніж було мобілізовано. Про це він розповів у ефірі всеукраїнського телемарафону.

За словами Данилова, Україні відома кількість громадян російської федерації, які на сьогоднішній день покликані в рамках "часткової" мобілізації.

"Нам також відомо, що кількість громадян призовного віку, що залишили Росії, вдвічі перевищує кількість мобілізованих. Ми розуміємо, де вони знаходяться, розуміємо, яким чином на сьогоднішній день вони мають бажання формуватися. Але я хочу помітити, що останнім часом, після того як путін зробив таку велику помилку, насамперед для свого політичного майбутнього і для Росії, кількість охочих воювати проти нашої країни зменшується в геометричній прогресії», – наголосив секретар РНБО.

Крім того, Олексій Данилов розповів, що в Росії розпочинаються локальні протести та бунти проти мобілізації. А кількість готових вмирати за ідеї путіна сильно скоротилася. "У нас є величезна кількість інформації про відмову військових воювати, навчатися", - наголосив він.

Секретар РНБО нагадав, що в Україні діє державний проект "Хочу жити", в рамках якого російські військові можуть здатися в полон та врятувати свої життя. "Україна - цивілізована країна, де Женевські конвенції працюють щодо всіх громадян, радимо росіянам здаватися в полон на гарячу лінію", - додав він.

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