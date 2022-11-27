Збройні сили України героїчно боронять країну на фронті. Зокрема, нещодавно військові разом із бабусею потрапили під атаку окупантів.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ".

На ролику видно, як українські військові, незважаючи на жахливі обстріли, намагаються врятувати людей.

Зокрема, ЗСУ прийшли до будинку жінки, на ім'я Галина, щоб відвести її у безпечніше місце. Вони взяли її одяг та посадили в автомобіль. Зазначимо, що будинок жінки був у поганому стані через росіян.

Під час евакуації вони потрапили під обстріл окупантів, і їхня машина розбилася. Їм довелося тікати, щоб дістатися іншого авто. На відео видно, що бабуся не здавалася та навіть веселила військових.

"Порятунок бабусі під шквальним вогнем супротивника. А бабуся ще дасть фору багатьом молодим!" - йдеться під відео.

Крім того, жінка дала військовим молитву, яка їх оберігатиме.

Також лікар оглядав руку жінку, напевно, жінка її пошкодила під час обстрілу.

"Я в повному бойовому друг, на зло всім", - сказала жінка.

Наприкінці бабуся дуже дякувала воїнам, що незважаючи на небезпеку, вони все одно зважилися її врятувати.

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