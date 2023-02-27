Льотчик 299-ї бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова підполковник Геннадій Матуляк брав участь у відбитті широкомасштабного російського вторгнення в Україну, пише Politeka.net з посиланням на Генштаб ЗСУ.

У той страшний день, 24 лютого 2022 року, він знищував ворожі колони на Херсонщині, і на рідній Миколаївщині.

Зранку 25 лютого 2022-го року він встиг знищити колону техніки російських окупантів на північ від Києва, в районі міста Гостомель.

Але близько сьомої ранку, під час повітряного бою, російський винищувач влучив у штурмовик українського воїна.

«Льотчик почав відводити літак, аби захистити людей, адже під ним розташувався великий розважальний комплекс. Після другого влучання літак і пілот спалахнули. Машина впала за кілька кілометрів від села Глібівка Вишгородського району», - розповіли в Генштабі.

Не зважаючи на те, що село на той момент було захоплене російськими окупантами, відважного українського льотчика поховали місцеві жителі. Його могилу після деоккупації знайшли біля місця катастрофи.

Днями в лісі на місці загибелі Матуляка відкрили пам’ятник.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі підполковнику Геннадієві Матуляку присвоєно звання Герой України посмертно.

Матуляку було 44 роки. У нього залишилася дружина Ольга, син Руслан та донька Софія.

«Татусь нас і далі захищає, просто довелось подарувати його тіло Богу, щоб татко міг стати Янголом»,- так дружина Героя розповіла їхній маленькій донечці, що тата не стало.

Друзі та колеги згадують про Геннадія, як про чуйну і веселу людину.

«Постійна усмішка, з почуттям гумору, хороший фахівець. Пройшов шлях від льотчика до командира авіаційної ескадрильї», – розповідав про побратима заступник командира 299 бригади тактичної авіації з морально-психологічного забезпечення Микола Цвицинський.

Про загибель чоловіка Ольга дізналася від людей, що стали свідками катастрофи.

Жінка отримала повідомлення від жительки одного із сіл Вишгородського району, яка знайшла її через соцмережі: «Ви часом не дружина Геннадія Матуляка?».

Далі було фото його паспорта. Вірніше, те, що від нього залишилося.

Все трапилось близько сьомої ранку. Повітряний бій, російський винищувач влучає у літак Геннадія, він був ведучим. Чоловік почав виводити літак, аби захистити село, адже під ним розташувався великий розважальний комплекс. Уже навіть встиг потягнути катапульту, аж тут… друге влучання, яке не залишило шансів...», – розповідала Ольга Матуляк виданню АрміяInform.

Нагадаємо, окупанти тікають, як можуть - оголошено "евакуацію".

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