На Львовщине произошло ДТП с участием поезда и авто
Как передает Politeka.net, об этом сообщили пресс-службе ГУ
Инцидент произошел утром, 15 июля.
По предварительной информации, грузовой поезд въехал в "Daewoo Nexia".
"В результате ДТП смертельно травмирован водитель, 1984 года рождения", - говорится в сообщении.
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Женщину пришлось вырезать из раздавленного авто с помощью спецсредств.
Более подробные причины и обстоятельства трагедии будут устанавливать правоохранители.
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