На Львовщине произошло ДТП с участием поезда и авто

Как передает Politeka.net, об этом сообщили пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в области.

Инцидент произошел утром, 15 июля.

По предварительной информации, грузовой поезд въехал в "Daewoo Nexia".

"В результате ДТП смертельно травмирован водитель, 1984 года рождения", - говорится в сообщении.

Женщину пришлось вырезать из раздавленного авто с помощью спецсредств.

Более подробные причины и обстоятельства трагедии будут устанавливать правоохранители.



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