Ушел из жизни легендарный украинский режиссер

16 июля ушел из жизни Григорий Зискин – известный режиссер, которого в Киеве знают по постановкам спектаклей с участием актрисы Анны Варпаховской.

О смерти Григория Зискина сообщила писательница Яна Иваницкая в Facebook.

Среди самых известных спектаклей Зискина, известных столичному зрителю: "Бабье лето", "Дядюшкин сон", "прощальное танго","Наша кухня", "Спасибо, Марго!».

Зискин также был главным режиссером Театра им.Л. Варпаховского (Монреаль, Канада), который создала Анна Варпаховская.

Григорий Зискин навсегда останется в сердцах и в памяти украинцев.

К слову, тяжелая болезнь унесла жизнь известного российского режиссера Вадима Шатрова, сотрудничавшего с певицей МакSим, за жизнь которой сейчас также борются врачи

Печальной новостью поделилась на своей странице в Фейсбук 29 июня жена режиссера Жанна Карабалева. Она написала, что Шатров скончался под утро в результате тяжелого течения коронавируса. У режиссера было диагностировано 55%-ное поражение легких.

«Я ни разу в жизни не была в такой ситуации. Как себя вести и что делать не понимаю. Я лежу дома с пневмонией и с моей дочей Софи», - говорится в посте Карабалевой.

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