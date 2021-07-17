В Азовское море попала краска

Рабочие использовали краску для ремонта пирса в Мариуполе.

Теперь морские волны выносят на берег мертвую рыбу, а на пляже города запретили купаться.

Известно, что пристань красили с помощью пистолета, который разбрызгивал краску прямо над поверхностью воды.

Сейчас брошены все силы, что предупредить распространение частичек краски и разыскивают сорбент, который активно убирает пятна нефти.

К слову, из-за непогоды затопило пляжи в курортных городах Украины .

Так, циклон, который бушевал на юге Украины стал причиной того, что пляжи в курортной Кирилловке и Бердянске оказались затопленными.

Отдых украинцев оказался окончательно испорчен.

Тогда разразилась гроза с сильным дождем, а потом начал усиливаться ветер. Ветер гнал волны к берегу, море постепенно поглощало пляжи и залило некоторые базы отдыха, расположенные на первой линии у моря.

Напомним, ураган пронесся по украинскому городу, ветер снес крыши и деревья: кадры лютой стихии.

Как сообщала Politeka, в Крым пришла новая стихия на смену ливня, пляжи словно покрыты снегом: кадры лютой непогоды.

Также Politeka писала, что жара и ливни разделят Украину: где воздух прогреется до рекордных отметок.