Двух людей не стало

Стало известно о смертях в результате непогоды в Киевской области

По Киевской области пронесся ураган, вследствие которого повалились деревья. Об этом передает Politeka.net со ссылкой на сообщение пресс-службы ГСЧС.

По состоянию на семь утра 18 июля, из-за срабатывания систем автоматической защиты, ЛЭП были обесточены. В частности, в Киевской области оборвались 53 линии электропередач.

Также из-за урагана упало четыре дерева, к работам по ликвидации последствий привлекалось восемь спасателей и две единицы техники.

17 июля примерно в 16.00 стало известно о гибели двух человек из-за падения деревьев. Трагедии произошли в селах Гавриловка и Сухолучье (Вышгородский р-н), также есть один пострадавший, которого госпитализировали.

Отметим, 17 июля синоптики предупреждали о сильных грозах и порывах ветра. Чтобы себя обезопасить рекомендовалось не выходить из дома, закрыть все окна, выключить электроприборы.

Также специалисты во время непогоды советуют держаться подальше рекламных щитов, линий электропередач, деревьев, и не парковать рядом с ними авто.

Подчеркнем, 18 июля в западных областях возможны грозы и шквалы 15-20 м/с и выпадение града. В Карпатах и на Закарпатье прогнозируются сильные дожди.

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