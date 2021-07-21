На Житомирщине по поезд попали люди

Как передает Politeka.net, об произошедшем рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца)

Инцидент произошел на одном из переездов в городе Коростень.



Батюшка из местной церкви вместе с женщиной сначала пропустили товарный поезд, но не заметили еще один.

По словам очевидцев, они начали переходить пути несмотря на работающую сигнализацию. Люди говорят, что шансов у них не было.

73-летний священник передвигается только с помощью женщины-поводыря, поскольку имеет проблемы со зрением. Его 79-летняя спутница страдает от проблем со слухом.

Пострадавшие сейчас находятся в местной больнице - за их жизни борются врачи.

Сотрудники железной дороги говорят, что и шлагбаумы, и сигнализация на переезде работают исправно, но у людей не хватает терпения дождаться, пока переход откроют.

Стоит отметить, что в течение прошлого года произошло 50 ДТП на железнодорожных переездах и девять - на путях вне переездов.

Обычно ДТП на перекрестках путей с автодорогами происходят по вине водителей автотранспорта, нарушающих правила дорожного движения, которые своими действиями ставят под угрозу собственную жизнь, а также жизнь и здоровье других людей.

Напомним, водитель трижды переехал женщину и сбежал с места ДТП: первые детали ЧП на украинской трассе.

Как сообщала Politeka, мужчина пустил за руль 11-летнего сына: мальчик разбился в ДТП, отца забрала скорая.

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