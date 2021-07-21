Кадры не для слабонервных

В результате сильного наводнения в Китае погибли 12 человек, еще 5 травмировались

В китайской провинции Хэнань прорвало плотину из-за сильного наводнения. В результате этой чрезвычайной ситуации целый город ушел под воду. Об этом информирует телеканал CGTN.

Сообщается, что в городе Чжэнчжоу вода затопила метро, спасателям пришлось эвакуировать заблокированных в подземке пассажиров. Однако, спасти удалось не всех – 12 человек трагическим погибли, еще пятеро травмировались.

В целом в провинции эвакуировали более 100 тысяч человек. Для ликвидации последствий наводнения задействованы шесть тысяч военных и спасателей.

Метеорологические бюро провинции Хэнань и Чжэнчжоу подняло уровень реагирования на чрезвычайные ситуации при метеорологических бедствиях до первого уровня. Аэропорт китайской провинции Чжэнчжоу отменил посадку рейсов на ближайшее время.

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