Популярного актера-красавчика нашли мертвым в собственном доме

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ВВС, актера и каскадера Дитера Бруммера нашли мертвым в своем доме 24 июля. Звезде австралийских телевизионных сериалов было всего 45 лет.

Отмечается, что тело звезды нашли в Сиднее. Полиция не нашла в смерти актера криминальной составляющей и не рассматривает его кончину как подозрительную. При этом, в полиции не стали разглашать причины гибели звезды.

«Мы потеряли нашего красивого, талантливого, забавного, сложного и любимого Дитера. Он оставил огромную дыру в нашей жизни, и наш мир никогда не будет прежним», - написали близкие Бруммера в социальных сетях.

Добавим, что Бруммер был, прежде всего, известен по роли в мыльной опере «Домой и в путь». Он засветился в 560 эпизодах сериала. Также он снимался в ряде других австралийских долгоиграющих сериалах. Среди них сериал «Соседи», «Купидон» и «Удивительная гонка».

Напомним, что внезапно оборвалась жизнь известного комика и актера: "От нас ушла легенда".

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