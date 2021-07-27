Жизнь известного российского актера резко оборвалась

Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на CМИ, в возрасте 77 лет умер известный российский актер театра и кино Юрий Матвеевич Огульник.

Сообщают, что он умер во время того, как лежал в больнице и лечился от ковида. Причина смерти - остановка сердца.

Актер играл в Московском Открытом студенческом театре, так же известном как "МОСТ". За время его работы насчитывают более 60 ролей. В 1964 году артист первый раз выступил в театре.

За плечами артиста 4 роли в телевезионных проектах: "Преступление будет раскрыто", "Адвокат-6", "Адвокат-7" и "Яма. Наши дни". Прославился Юрий Огульник благодаря сериалу "Адвокат", в котором играл судмедэксперта Лебовича. Последняя его роль была в 2017 году в фильме "Яма. Наши дни", там он играл реставратора.

О подробностях похорон сообщат позднее.

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