На Хмельнитчине произошло ЧП на железной дороге

Инцидент произошел рано утром, 25 июля. Поезд сообщением "Лановцы -Шепетивка" совершил наезд на местного жителя.

По предварительной информации, 33-летний мужчина заснул на железнодорожном пути.

"Проезжая, поезд задел мужчину. Вследствие этого тот получил телесные повреждения в виде ампутации двух нижних конечностей", - говорится в сообщении.

Сейчас мужчиной занимаются медики, а правоохранители сейчас устанавливают более подробные обстоятельства происшествия.

Стоит отметить, что в течение прошлого года произошло 50 аварий на железнодорожных переездах и девять - на путях вне переездов.

Обычно ДТП на перекрестках путей с автодорогами происходят по вине водителей автотранспорта, нарушающих правила дорожного движения, которые своими действиями ставят под угрозу собственную жизнь.

Напомним, водитель трижды переехал женщину и сбежал с места ДТП: первые детали ЧП на украинской трассе.

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