На Хмельнитчине произошло ЧП на железной дороге
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
Инцидент произошел рано утром, 25 июля. Поезд сообщением "Лановцы -Шепетивка" совершил наезд на местного жителя.
По предварительной информации, 33-летний мужчина заснул на железнодорожном пути.

"Проезжая, поезд задел мужчину. Вследствие этого тот получил телесные повреждения в виде ампутации двух нижних конечностей", - говорится в сообщении.
Сейчас мужчиной занимаются медики, а правоохранители сейчас устанавливают более подробные обстоятельства происшествия.

Стоит отметить, что в течение прошлого года произошло 50 аварий на железнодорожных переездах и девять - на путях вне переездов.

Обычно ДТП на перекрестках путей с автодорогами происходят по вине водителей автотранспорта, нарушающих правила дорожного движения, которые своими действиями ставят под угрозу собственную жизнь.

Напомним, водитель трижды переехал женщину и сбежал с места ДТП: первые детали ЧП на украинской трассе.

Популярные статьи сейчас

Дочь Пугачевой Орбакайте сразила образом в обтягивающем платье и коже: "С возрастом все..."

Тело известного актера-красавчика нашли в собственном доме, ему было всего 45 лет: подробности трагедии

Тина Кароль в наряде за 100 тысяч гривен оконфузилась с прической и макияжем: "Ужас..."

Замешанная в скандале с разводом Dzidzio Цибульская раскрыла печальную правду о своей реальной жизни: "Не знаю, что поесть..."

Цибульская ошеломила подробностями личной жизни: «Муж заплатил 10 тысяч долларов, чтобы…»
Показать еще

Как сообщала Politeka, мужчина пустил за руль 11-летнего сына: мальчик разбился в ДТП, отца забрала скорая.

Также Politeka писала, что 20-летний солдат трагически погиб под Херсоном: что произошло.