Стоит отметить, что в течение прошлого года произошло 50 аварий на железнодорожных переездах и девять - на путях вне переездов.
Обычно ДТП на перекрестках путей с автодорогами происходят по вине водителей автотранспорта, нарушающих правила дорожного движения, которые своими действиями ставят под угрозу собственную жизнь.
Напомним, водитель трижды переехал женщину и сбежал с места ДТП: первые детали ЧП на украинской трассе.
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