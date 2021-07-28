Известный украинский футболист ушел из жизни в возрасте 59 лет
Как сообщает Politeka.net, о смерти спортсмена сообщили в пресс-службе ФК "Волынь Луцк".
Как стало известно, Владимир Дикий скончался 28 июля в Луцке. На данный момент неизвестна причина смерти спортсмена, который на протяжение долгих лет был бессменным наставником в ФК "Волынь".
За свою спортивную карьеру Дикий успел поиграть в таких клубах как «Карпаты», «Металлист», «Нефтяник» и «Волынь». Дикий - один из лучших бомбардиров «Волыни» за всю историю клуба. Играя в клубе он забил 91 гол в ворота соперников, а в 1989 году он и вовсе установил рекорд по количеству забитых голов. За сезон он забил 22 гола. За это Дикого называют легендой украинского футбола.
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Добавим, что после завершения футбольной карьеры Дикий стал работать тренером в «Волыни». Он работал с молодежью и детьми, которые просто обожали его.
В комментариях под постом о смерти спортсмена украинцы, которые знали его лично, стали высказывать слова сочувствия. Они отметили, что тем спортсменам, которые тренировались у Дикого, очень повезло. Мужчину называют человеком с большой буквы.
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