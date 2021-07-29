Известный американский музыкант, автор песен и бас-гитарист группы ZZ Top Дасти Хилл скончался в возрасте 72 лет
Об этом сообщили его товарищи по группе Билли Гиббонс и Фрэнк Бирд. По их словам, Хилл умер во сне у себя дома в Хьюстоне.
"Мы вместе с легионами поклонников ZZ Top по всему миру будем скучать по тебе. Нам будет не хватать твоего присутствия, твоего чудесного характера, твоей преданности. Ты был и остаешься основой нашей группы, амиго!», — написали они на официальной страничке коллектива в Инстаграм, передает Politeka.net.
Неясно, связана ли смерть Хилла каким-либо образом с его недавней травмой бедра, из-за которой он был вынужден отказаться от участия в турне по США.
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Отметим, впервые трио ZZ Top выступило в своем привычном составе, в котором сохранилось до наших дней, в 1970 году в Бомонте.
Фанаты выражают в Сети свои соболезнования в связи с утратой:
"Так грустно, покойся с миром 🙏😪"
"Ах, возьми меня с собой, Иисус". Потрясен..."
"Какие ужасные дни для меломанов всех жанров. Дасти был восхитителен. Покойся с Богом мощных басов!"
"Нам будет не хватать Дасти. RIP настоящей легенде рок-н-ролла ❤️"
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