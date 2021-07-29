Известный американский музыкант, автор песен и бас-гитарист группы ZZ Top Дасти Хилл скончался в возрасте 72 лет

Об этом сообщили его товарищи по группе Билли Гиббонс и Фрэнк Бирд. По их словам, Хилл умер во сне у себя дома в Хьюстоне.

"Мы вместе с легионами поклонников ZZ Top по всему миру будем скучать по тебе. Нам будет не хватать твоего присутствия, твоего чудесного характера, твоей преданности. Ты был и остаешься основой нашей группы, амиго!», — написали они на официальной страничке коллектива в Инстаграм, передает Politeka.net.

Неясно, связана ли смерть Хилла каким-либо образом с его недавней травмой бедра, из-за которой он был вынужден отказаться от участия в турне по США.

Отметим, впервые трио ZZ Top выступило в своем привычном составе, в котором сохранилось до наших дней, в 1970 году в Бомонте.

Фанаты выражают в Сети свои соболезнования в связи с утратой:

"Так грустно, покойся с миром 🙏😪"

"Ах, возьми меня с собой, Иисус". Потрясен..."

"Какие ужасные дни для меломанов всех жанров. Дасти был восхитителен. Покойся с Богом мощных басов!"

"Нам будет не хватать Дасти. RIP настоящей легенде рок-н-ролла ❤️"

Le bassiste de ZZ Top, Dusty Hill, est mort à 72 ans https://t.co/U56SPPhWR9 via @20minutes#RIP 🙏🙏🙏 — laurent (@Coco_foot) July 29, 2021

Bummed to hear Dusty Hill from ZZ Top passed. https://t.co/4Nw6Bii2OV — Jim (@jameslew) July 29, 2021

Напомним, оборвалась жизнь легенды рок-музыки, семья сообщила детали: «Мы с разбитым сердцем…»

Также, не стало знаменитого музыканта, хит которого не теряет популярности: "Страдал от..."

Ранее сообщалось, ковид забрал жизнь известного музыканта, признанного "королем свадеб": детали трагедии