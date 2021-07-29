Умер известный американский актер и каскадер Рик Айелло

Стало известно о смерти американского актера, который снимался в популярных сериалах и фильмах. Об это сообщает Politeka.net со ссылкой на соцсети.

Дэнни Айелло скончался в госпитале в Нью-Йорке в возрасте 65 лет. Причиной смерти называют рак поджелудочной железы.

Актер был сыном другого актера, продюсера и сценариста Дэнни Айелло, который ушел из жизни в 2019 году в возрасте 86 лет.

Примечательно, что у Рика Айелло был старший брат, Дэнни - координатор трюковых съемок. Мужчина умер в 2010 году в возрасте 53 лет также от рака поджелудочной.

Рик Айелло родился 31 декабря 1958 года. За свою жизнь он снялся во многих картинах, но самые популярные: "Клан Сопрано", "Твин Пикс: Сквозь огонь", «C.S.I. Место преступления», «Закон и порядок. Специальный корпус», «Крутой Уокер» и «Достань меня, если сможешь» и других.

В соцсетях выражают свою скорбь по поводу смерти артиста.

"Прощание с Риком Айелло, который оставил такое незабываемое впечатление, сыграв помощника шерифа Клиффа Ховарда в "Твин Пикс: Сквозь огонь"", - написал один из поклонников.

Пользователи сети оставили комментарии, сочувствуя родным и близким.

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