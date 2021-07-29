На Харьковщине нашли мертвой пропавшую девочку Мирославу, родители рассказали о горе

Как передавала Politeka.net, Мирослава Третяк - 6-летняя девочка, которую нашли 28 июля ночью в заброшенном доме. Несчастье случилось в поселке городского типа Старый Салтов Харьковской области.

Как сообщает Newsroom, их корреспондент пообщался с родителями погибшей девочки. Мама Татьяна Третьяк рассказала, что с подозреваемым в убийстве девочка знакома с самых малых лет.

"Я не скажу, что он нормальный. Как можно назвать нормальным человека, который детей в школе толкает, бросает в них камнями, когда котов в туалете топит.", заявила изданию Татьяна.

По словам матери, в этот день её дочь гуляла с 13-летним Богданом (соседом с первого этажа) и подругой Викой. В этот день Мирослава уже жаловалась на мальчика, что тот её обижает, после чего она побежала гулять.

В последний раз её видели, когда она зашла за двумя персиками и сказала, что пойдет гулять с подругой. Через какое-то время Вика зашла за девочкой, и оказалось, что они не собирались гулять, и Мирослава ушла с 13-летним мальчиком.

Во время поисков мать видела подозреваемого 13-летнего Богдана, который сказал что они расстались в определенном месте и больше они не виделись.

Напомним, эксперты выяснили, что смерть была насильственной. Полиция взяла 13-летнего подростка под стражу.

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