Со своим предполагаемым убийцей маленькая жительница Харьковщины была знакома еще с пеленок

На днях трагедия всколыхнула Украину, была найдена мертвой шестилетняя Мирослава Третяк, об исчезновении которой за несколько часов до этого заявили в полицию.

Мама девочки рассказала о последних часах жизни малышки. Женщина бросилась на поиски дочери, когда та долго не возвращалась домой с прогулки. Так, 28 июля около шести вечера Мирослава отпросилась поиграть во дворе. В 19.10, когда ее не нашли в обозначенном месте, мама девочки бросилась к правоохранителям. В поисках ребенка принимали участие 350 человек, в том числе и сам ее душегуб, который пытался отвести полицию и волонтеров в другое направление. С ним, 13-летним подростком, Мирослава была знакома еще с пеленок, так как семьи живут по соседству в двухэтажном доме.

По словам ее мамы, днем Мирослава гуляла с друзьями во дворе и в какой-то момент прибежала домой и пожаловалась на то, что сосед ее обижает, мол, толкал ее и выбросил обруч.

"Я сказала, не трогать его и просто уйти и обещала поговорить с его мамой, когда та придет", — вспоминает мама девочки, пишет Newsroom.

Вечером в тот же день Мирослава снова попросилась на улицу, погулять со своей подругой Викой. Через какое-то время она вернулась домой, чтобы взять пару персиков и снова побежала играть. Забила тревогу женщина, когда Вика заглянула к ним и спросила, выйдет ли Мира. По словам девочки, в последний раз она видела подружку в компании соседкого мальчика.

"Я говорю: "Она к тебе пошла", на что Вика ответила, что Мирослава ушла с Богданом (сосед девочки, которого подозревают в ее убийстве, - ред.)", - добавила мама погибшей.

Напомним, тело малышки было найдено поздно ночью 28 июля, с видимыми травмами головы. Также в Сети появилась информация, что она могла быть изнасилована.

Полицейские задержали 13-летнего подростка. 29 июля суд удовлетворил ходатайство относительно меры пресечения парню в виде помещения его в приемник-распределитель для детей ГУНП в Харьковской области сроком на 30 дней.



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