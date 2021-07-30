На Черкасчине трагически оборвалась жизнь полицейского и его семьи

Как передает Politeka.net, соболезнования родным погибших выразили на Facebook-страничке Национальной полиции Украины.

Авария произошла примерно утром возле села Малая Севастьяновка, Уманского района.

По предварительной информации 40-летний Сергей Савчук выехал на "встречку" и врезался в грузовик на своем "Фольксвагене". В ужасной аварии погибли его жена и 12-летний ребенок.

"Сергей посвятил службе в полиции более 20 лет. Боролся с организованными преступными группами, разоблачил не одну «схему» и задержал не одного преступника. Коллеги навсегда запомнят его искренним, доброжелательным, ответственным и надежным офицером - профессионалом своего дела", - рассказали коллеги о погибшем.

Украинцы также выразили свои соболезнования в комментариях под постом.

"Соболезнования родным и близким", "Искренние соболезнования. Очень жаль", "Какой ужас. Светлая память. Соболезнования родным и близким", - писали под постом.

Стоит отметить, что сначала 2021 года в Украине уже произошло 1 150 ДТП с участием детей и это при том, что год еще не закончился.

Напомним, что в Киеве 9-летний мальчик на Tesla совершил ДТП, кадры.

Как сообщала Politeka, число жертв ДТП с украинцами в Польше увеличилось: появились новые сведения.

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