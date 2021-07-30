Стали известны ужасные подробности смерти 46-летнего российского актера Максима Михайлина

Как известно, мужчина жил под одной крышей со своей 69-летней парализованной матерью, передает "Комсомольская правда". Сообщается, что несколько лет назад женщина перенесла два инсульта и больше не могла двигаться, за ней ухаживал Максим Михайлин. Также отмечается, что они не общались с родственниками, единственным другом семьи была пожилая Светлана Ивановна, которая и забила тревогу.

Женщина несколько дней не могла дозвониться ни до Максима, ни к его матери, поэтому позвонила в полицию. Когда дверь квартиры выломали, открылась страшная картина - мужчина пролежал мертвым десять дней.

69-летняя женщина десять дней прожила в квартире, когда тело ее сына лежало в соседней комнате. Мать актера была настолько изможденной, что не могла позвать на помощь. Сейчас женщина в реанимации, за ее жизнь борются врачи.

Сообщается, что актер был разбит тем, что покинул сцену и переживал за здоровье матери. За это Максим Михайлин запил. Предполагается, что это и стало причиной его смерти. Сейчас тело актера в морге, врачи будут устанавливать точную причину его смерти. Соседи предполагают, что денег на похороны актера нет, поэтому планируют помочь материально.

Отметим, что Максим Михайлин был очень талантливым актером, его фильмография включает около 40 киноролей. Он сыграл в таких громких фильмах, как "Закон и порядок" и "Марш Турецкого".

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