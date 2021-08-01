Не стало легендарного саксофониста, кинокомпозитора и одного из родоначальников польского джаза
Ежи Матушкевич, который написал музыку к сериалу «Ставка больше, чем жизнь» скончался утром 31 июля в своем доме Варшаве. О трагедии сообщили коллеги композитора, пишет
О причинах смерти известного музыканта не сообщается, однако известно, что джазмен был достаточно преклонного возраста. Ему было 93 года.
"Прощай, любимый ′′ Дудо "! Твой уход - определенный конец эпохи. Вы останетесь в нашей памяти навсегда, ваша музыка останется. Царствуй нас навсегда!", - пишут его коллеги.
Ежи Матушкевич активно участвовал в формировании польской джазовой мысли еще с 50-х годов.
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Он родился 10 апреля 1928 года в Ясло, а вырос во Львове. После окончания Второй мировой войны переехал с семьей в Краков, где начал играть на кларнете, затем - на саксофоне.
В 1947-м сотрудничал с биг-бендом Казимежа Туревича.
С середины 60-х начал изучать кинематограф, а после этого сосредоточился на киномузыке.
Его музыка звучит в таких фильмах как "Два ребра Адама" (дебют), "Отель "Пацифик", "Разыскиваемый, разыскиваемая", "Не люблю понедельник", "Приключения канонира Доласа, или Как я развязал Вторую мировую войну".
Также в культовом сериале "Ставка больше, чем жизнь", "Брак по расчёту", "Жареные голубки".
Напомним, что известный певец ушел из жизни после затяжной болезни
Как сообщала Politeka, не стало известного актера, сын сообщил о трагедии
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