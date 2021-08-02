Стало известно о смерти актера Джино Ренни, который прославился после роли в сериале "Дикий Ангел"
Артист скончался 1 августа, за его жизнь до этого два месяца боролись врачи.
Стало известно, что актер попал в госпиталь с диагнозом "коронавирус". Болезнь протекала у него в крайне тяжелой форме. Состояние звезды ухудшалось каждый день и все два месяца Ренни провел в реанимации.
О смерти 78-летнего актера сообщили близкие. В частности, продюсер Густаво Янкелевич написал в своем в Twitter, что актер был настоящим другом и хорошим спутником по жизни. Продюсер признался, что любил его и будет скучать.
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Другой коллега актера, который также снимался в "Диком ангеле", Факундо Арана, также выразил свои соболезнования. По словам артиста, Джино Ренни никогда не мог причинить кому-то зло, он был щедрым и хорошим другом.
#GinoRenni 🙏❤R.I.P.🌹— Rayorebeld #15N #23D (@Rayorebeld) August 1, 2021
Què tristeza... https://t.co/ocILdUv4VF
"Покойся с миром, дорогой. Весь мир будет скучать по тебе", - написал Арана.
За годы творческой деятельности Джино Ренни успел сыграть десятки ярких ролей в аргентинских сериалах, помимо «Дикого ангела». В большинстве случаев актер исполнял роли второго плана, но его самоотдача поражала, поэтому он заработал армию поклонников.
#QEPD maestro GENIO #GinoRenni pic.twitter.com/uoixOeTAuB— Dario Bozo (@cuervo91oficial) August 1, 2021
Пользователи сети также выразили свои соболезнования.
#GinoRenni q.e.p.d pic.twitter.com/MXd5ZdcSjE— @ANDRES ZEPPO ✌️✌️✌️ (@andresraz7) August 1, 2021
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