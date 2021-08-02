Ушел из жизни советский, российский актер Анатолий Родионович Рудаков

Об этом сообщил портал Кино-Театр.ру.

Актера не стало 1 августа. Анатолию Рудакову был 71 год. Отмечается, что причиной смерти стали последствия заражения коронавирусной инфекцией.

Анатолий Рудаков родился 24 июля 1950 года в Беларуси. Учился он в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии. Сниматься начал еще студентом.

Первой ролью Рудакова стал - ефрейтор Осинин в "Я служу на границе" Бирмана. В дальнейшей фильмографии - более ста проектов: "Сержант милиции", "Труффальдино из Бергамо", "Ярославна, королева Франции", "Трое в лодке, не считая собаки", "Примите телеграмму в долг", "Мерседес уходит от погони", "Государственная граница", "Найти и обезвредить", "В поисках капитана Гранта", "Агент национальной безопасности", "Ёлки 1914".

Многочисленные поклонники артиста переживают из-за потери.

«Вот же про день рождения только писали… очень жаль… 😢», «Ох, как жаль!😢 Светлый человек был и актёр замечательный. Только на днях день рождения справил», «Светлая ему память! Замечательный актер. Характерные запоминающиеся мгновения его появления на экране. Каждая роль - частица его души», «Жалко🙌😢оч хороший человек артист», «Вот и ещё одна частичка из детства и юности ушла, все фильмы с его участием смотрела. Светлая, бесконечная память Анатолию Родионовичу», - пишут в Сети.

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