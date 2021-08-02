Смерть американского актера Джея Пикетта, снимавшегося в сериале "Декстер", стала настоящим ударом для его друзей и коллег
Пикетт участвовал в съемках своего нового проекта - вестерна "Долина сокровищ" - когда случилось непоправимое. 30 июля прямо на съемочной площадке 60-летнему актеру внезапно стало плохо, его смерть была практически молниеносной.
Об этом сообщил сопродюсер картины Джим Хеффел, передает USA Today. По его словам, Пикетт умер, сидя на лошади, как "настоящий ковбой", в ожидании съемок одной из сцен.
Галкин похвастался хозяйством Пугачевой и ошеломил откровением: «У нас в Одессе…»
Звезда "Голосу країни" и муж Алены Мозговой сообщил о трагедии: "Васю убили..."
Печальное известие омрачило праздник в семье самой богатой певицы Украины Камалии: "Пожалуйста, помолитесь"
Мощный взрыв в шахте на Донбассе, выжили не все: в ГСЧС раскрыли подробности трагедии
Трагедия у Комарова из "Мир наизнанку", украинцы соболезнуют утрате: "Теперь он ушел к сыну..."
По словам актера и режиссера «Долины сокровищ» Трэвиса Миллса, предположительно, причиной смерти стал сердечный приступ. Коллеги пытались реанимировать Пикетта, но, к сожалению, тщетно.
"Как многие из нас знают, Джей был невероятным человеком. Он был добрым, милым и великодушным. Он был одним из лучших актеров, с которым я когда-либо работал... Сложно найти слова прямо сейчас, чтобы сказать больше. Он занимался любимым делом: актерским мастерством, катался на лошадях, снимался в кино. И он был великолепным", - говорится в сообщении Миллса в соцсети Фейсбук.
Ранее сообщалось, ушел из жизни известный актер, снимавшийся с Джонни Деппом
Также, оборвалась жизнь актрисы-красотки, которую называли местной Брижит Бардо
Politeka рассказывала, что ушел из жизни автор хитов Боярского и Толкуновой, похоронили рядом с Жанной Фриске