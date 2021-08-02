Смерть американского актера Джея Пикетта, снимавшегося в сериале "Декстер", стала настоящим ударом для его друзей и коллег

Пикетт участвовал в съемках своего нового проекта - вестерна "Долина сокровищ" - когда случилось непоправимое. 30 июля прямо на съемочной площадке 60-летнему актеру внезапно стало плохо, его смерть была практически молниеносной.

Об этом сообщил сопродюсер картины Джим Хеффел, передает USA Today. По его словам, Пикетт умер, сидя на лошади, как "настоящий ковбой", в ожидании съемок одной из сцен.

Jay Pickett has passed away at the age of 60. Our thoughts go out to his family, friends, and loved ones. #PortCharles #GH pic.twitter.com/LpHW1jUnhg — The Chat (@TheChat_Podcast) August 1, 2021

По словам актера и режиссера «Долины сокровищ» Трэвиса Миллса, предположительно, причиной смерти стал сердечный приступ. Коллеги пытались реанимировать Пикетта, но, к сожалению, тщетно.

"Как многие из нас знают, Джей был невероятным человеком. Он был добрым, милым и великодушным. Он был одним из лучших актеров, с которым я когда-либо работал... Сложно найти слова прямо сейчас, чтобы сказать больше. Он занимался любимым делом: актерским мастерством, катался на лошадях, снимался в кино. И он был великолепным", - говорится в сообщении Миллса в соцсети Фейсбук.

Карьера Джея Пикетта на телевидении стартовала в 1987 году, с тех пор он успел засветиться в десятках фильмов и сериалах. Кроме "Декстера", его можно встретить в "Днях нашей жизни", "Менталисте", "Морской полиции: Лос-Анджелес", "Спасите Грейс" и "Отчаянных домохозяйках".

General Hospital's Jay Pickett Dead at 60: Actor 'Passed Away Suddenly' on Movie Set https://t.co/MF3PYNoKKO — People (@people) August 1, 2021

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