В нескольких областях Украины предупреждают о пожарной опасности

Украинцев предупреждают о пожарную опасность в более чем половине регионов страны. Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на ГСЧС Украины.

На сегодняшний день чрезвычайный уровень опасности в восточных, Сумской, Житомирской, Киевской областях. И также в Крыму. В остальной части Украины ожидается ухудшение погоды из-за дождей и гроз.

Ожидаются град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Осложнение погоды следует ожидать в западных, Житомирской и Винницкой областях.

Чрезвычайная пожарная опасность означает «угрожающее сочетание высокой температуры воздуха и сухой погоды».

Напомним, масштабный пожар вспыхнул поздно вечером 2 августа в районе проспекта Металлургов в Запорожье. Причиной возгорания называют взрыв газовых баллонов. Дом, в котором возник пожар, четырехэтажный и имеет четыре подъезда, в которых расположены 34 квартиры.

В целом над тушением пожара в течение 2,5 ч. работали 60 спасателей и 15 единиц техники. Жильцов временно переселили в общежитие педагогического колледжа в Хортицком районе.

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