В Мелитополе мужчина переехал собственную жену на машине
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.
К правоохранителя уже под утро 3 августа обратился очевидец, который сообщил, что автомобиль сбил женщину и скрылся с места ДТП.
Как выяснилось, возле одного из многоэтажных домов произошел громкий конфликт между супругами, которые здесь жили. После ссоры мужчина переехал собственную жену.
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"Пострадавшая получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия, а водитель на автомобиле скрылся в неизвестном направлении", - рассказали в полиции.
Спустя несколько часов его разыскали сотрудники полиции в Орехове. Экспертиза подтвердила опьянение. Что это было - намеренное убийство или несчастный случай предстоит выяснить следствию.
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