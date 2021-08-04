В Мелитополе мужчина переехал собственную жену на машине

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.

К правоохранителя уже под утро 3 августа обратился очевидец, который сообщил, что автомобиль сбил женщину и скрылся с места ДТП.

Как выяснилось, возле одного из многоэтажных домов произошел громкий конфликт между супругами, которые здесь жили. После ссоры мужчина переехал собственную жену.

"Пострадавшая получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия, а водитель на автомобиле скрылся в неизвестном направлении", - рассказали в полиции.

Спустя несколько часов его разыскали сотрудники полиции в Орехове. Экспертиза подтвердила опьянение. Что это было - намеренное убийство или несчастный случай предстоит выяснить следствию.

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