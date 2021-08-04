В Киеве пьяная компания молодых людей устроила драку

В Киеве во дворе на улице Осиповского, 9 у пьяной компании произошел конфликт. В результате драки один из мужчин получил серьезные ранения. Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на Київ Оперативний.

Как сообщают, конфликт возник на почве распития алкоголя. На видео видно, что один из мужчин нанес другому два серьёзных ножевых ранения в область груди. Пострадавший сделал несколько шагов и упал. Нападавший сбежал с места преступления.

Во время конфликта часть компании куда-то ушла, а вскоре, после избиения вернулась. Мужчины вызвали скорую и полицию, и после снова ушли.

На месте драки через время появились сотрудники полиции, которые задержали компанию. Мужчины "отнекивались" и говорили, что ничего не видели. Во дворе на улице Осиповского оказалась камера. Теперь участников драки ждет разбирательство.

Пострадавшего забрала скорая помощь в тяжелом состоянии.

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