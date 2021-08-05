В египетской провинции Бени-Суэйф умерла девушка

В городе Бени-Суэйф 21-летняя египтянка спустя час после свадьбы со своим избранником умерла от сердечного приступа. Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на СМИ.

Девушка Изра Шаабан жаловалась на чувство усталости в этот день. Местные жители деревни Медум в египетской провинции Бени-Суэйф слышали крики из дома. Невеста потеряла сознание, после того как пожаловалась на острую боль в груди, будучи еще в свадебном платье,

После этого Изра Шаабан была доставлена в больницу, где у неё случился сердечный приступ со смертельным исходом. Врачи не смогли её реанимировать.

Напомним, на отдыхе в Египте травмировалась украинская туристка. Она каталась на водном парашюте и при падении врезалась головой о катер и получила тяжелые травмы. Во время полета канат оторвался и украинку понесло в море. Работники на катере не были готовы к такому ходу событий и, не зная, что делать, просто перегородили катером полет женщины.

Местная полиция отстранилась от расследования, а врачи хотят побыстрее отправить туристку самолетом домой.

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