В Киеве вокруг машины положили асфальт

В Дарницком районе около метро "Харьковская" работники дорожной службы положили асфальт вокруг автомобиля. Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой телеграм-канал Вартові Еспресо.

Этот случай произошел возле проспекта Бажана, 46. Неподалеку проводился ремонт, где укладывали новый асфальт. Работники дорожной службы ждали 4 дня, пока заберут автомобиль "Ford" с регистрационным знаком Ровно. После просто обошли машину и положили асфальт вокруг неё.

"В Киеве дорожные работники положили асфальт вокруг автомобиля, припаркованного во дворе возле проспекта Николая Бажана, 26, недалеко от метро «Харьковская». Владельца автомобиля Ford с ровенскими номерами не могли дождаться четыре дня.", пишут в телеграм-канале.

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