Стало відомо про смерть актора Джино Ренні, який прославився після ролі в серіалі "Дикий Ангел"

Артист помер 1 серпня, за його життя до цього два місяці боролися лікарі.

Стало відомо, що актор потрапив в госпіталь з діагнозом "коронавірус". Хвороба протікала у нього у вкрай важкій формі. Стан зірки погіршувався щодня і всі два місяці Ренні провів у реанімації.

Про смерть 78-річного актора повідомили близькі. Зокрема, продюсер Густаво Янкелевич написав у своєму в Twitter, що актор був справжнім другом і хорошим супутником по життю. Продюсер зізнався, що любив його і буде сумувати.

Інший колега актора, який також знімався в "Дикому ангелі", Факундо Арана, також висловив свої співчуття. За словами артиста, Джино Ренні ніколи не міг заподіяти комусь зло, він був щедрим і хорошим другом.

"Спочивай з миром, дорогий. Весь світ буде сумувати за тобою", - написав Арана.

За роки творчої діяльності Джино Ренні встиг зіграти десятки яскравих ролей в аргентинських серіалах, крім «Дикого ангела». У більшості випадків актор виконував ролі другого плану, але його самовіддача вражала, тому він заробив армію шанувальників.

Користувачі Мережі також висловили свої співчуття.

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