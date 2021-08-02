Стало відомо про смерть актора Джино Ренні, який прославився після ролі в серіалі "Дикий Ангел"
Артист помер 1 серпня, за його життя до цього два місяці боролися лікарі.
Стало відомо, що актор потрапив в госпіталь з діагнозом "коронавірус". Хвороба протікала у нього у вкрай важкій формі. Стан зірки погіршувався щодня і всі два місяці Ренні провів у реанімації.
Про смерть 78-річного актора повідомили близькі. Зокрема, продюсер Густаво Янкелевич написав у своєму в Twitter, що актор був справжнім другом і хорошим супутником по життю. Продюсер зізнався, що любив його і буде сумувати.
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Інший колега актора, який також знімався в "Дикому ангелі", Факундо Арана, також висловив свої співчуття. За словами артиста, Джино Ренні ніколи не міг заподіяти комусь зло, він був щедрим і хорошим другом.
#GinoRenni 🙏❤R.I.P.🌹— Rayorebeld #15N #23D (@Rayorebeld) August 1, 2021
Què tristeza... https://t.co/ocILdUv4VF
"Спочивай з миром, дорогий. Весь світ буде сумувати за тобою", - написав Арана.
За роки творчої діяльності Джино Ренні встиг зіграти десятки яскравих ролей в аргентинських серіалах, крім «Дикого ангела». У більшості випадків актор виконував ролі другого плану, але його самовіддача вражала, тому він заробив армію шанувальників.
#QEPD maestro GENIO #GinoRenni pic.twitter.com/uoixOeTAuB— Dario Bozo (@cuervo91oficial) August 1, 2021
Користувачі Мережі також висловили свої співчуття.
#GinoRenni q.e.p.d pic.twitter.com/MXd5ZdcSjE— @ANDRES ZEPPO ✌️✌️✌️ (@andresraz7) August 1, 2021
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