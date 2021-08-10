Чемпион Украины по дзюдо Евгений Сотников был убит в одной из колоний "ДНР"

Об этом сообщила советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Гайдэ Ризаева на странице в Facebook.

Евгений Сотников родился в Запорожье, ему было 40 лет. Спортсмен выступал в весовой категории свыше 100 кг.

"В этой истории всё печально... Как совершенное самим убитым преступление, как убийства отбывающих наказание граждан Украины вооруженными формированиями "Л/ДНР", так и невозможность контролировать и своевременно реагировать на события, происходящие там", - написала Ризаева.

Участник летних Олимпийских игр в Пекине и серебряный и бронзовый призёр чемпионатов Европы и мира был осужден на 15 лет за убийство молодого парня в Запорожье.

В декабре 2010 года в одном из кафе Заводского района города два местных парня 19 и 18 лет отказались выпивать с Сотниковым. Из-за это он разозлился и попытался выстрелить в старшего, но пистолет дал осечку. Затем спортсмен выстрелил в голову 18-летнему парню, ранение оказалось смертельным.

В суде Сотников заявлял, что совершил убийство по неосторожности, но ознакомившись с записями с камер видеонаблюдения суд приговорил дзюдоиста к пожизненному заключению. В 2011 году наказание смягчили до 15 лет.

Известие вызвало бурную реакцию пользователей Сети.

«Таких историй там очень много((( Где нет прав человека, жизнь там ничего не стоит», «Учился с ним в одной школе. Хорошо его знал... В младших и средних классах был тихий и скромный, а потом стал Чемпионом...и после школы бандитом, начав зарабатывать на металле», - пишут в Сети.

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Отметим, проблемы с законом были у Евгения и до трагического случая 2010 года. В 2007 году он выстрелил человеку в ногу. Затем в 2008 году Сотников будучи пьяным ранил ножом своего знакомого. Однако вскоре потерпевший отказался от претензий и дело закрыли.

В 2003 году Сотников стал бронзовым медалистом на чемпионате мира в Осаке.

Также он победил на этапах мирового кубка в Варшаве и Будапеште, завоевал бронзовую медаль на Суперкубке мира в Москве и на командном первенстве Европы в Лондоне.

В 2006 году Евгений Сотников выиграл "серебро" чемпионата Европы.

В следующем сезоне на европейском первенстве в Белграде занял 7-е место в тяжелом весе.

В 2008 году получил "бронзу" на чемпионате Европы в Лиссабоне и попал в Олимпийскую сборную на Пекин-2008. Однако в стартовом поединке на Играх уступил бразильцу Жуану Шлиттлеру и не прошел дальше.

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